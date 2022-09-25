الولايات المتحدة تحذر روسيا من استخدام النووي في أوكرانيا

حذر مستشار الأمن القومي الأميركي، جاك سوليفان، اليوم الأحد، من إن الولايات المتحدة سترد بحسم على أي استخدام للأسلحة النووية من جانب روسيا ضد أوكرانيا.

وجاءت تصريحات سوليفان في أحدث تحذير أميركي موجه لموسكو، بعد التهديد الذي أطلقه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء الماضي، في كلمة أعلن خلالها أيضا أول تعبئة عسكرية في بلاده منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال سوليفان في حديث لقناة "إن بي سي" (NBC) التلفزيونية الأميركية:" إنه إذا تجاوزت روسيا هذا الخط ستكون هناك عواقب كارثية على روسيا، وسترد الولايات المتحدة بحسم".

ولم يوضح سوليفان طبيعة الرد الأميركي المزمع، لكنه قال :"إن الولايات المتحدة أوضحت لروسيا بتفصيل أكبر (في اتصالات خاصة) ما سيعنيه ذلك بالضبط".

وأضاف سوليفان:" إن الولايات المتحدة ظلت على اتصال متكرر ومباشر مع روسيا، بما في ذلك خلال الأيام القليلة الماضية، لمناقشة الوضع في أوكرانيا وإجراءات وتهديدات بوتين".

وكان اتهم الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء الماضي، نظيره الروسي، بتوجيه "تهديدات نووية سافرة ضد أوروبا"، في تجاهل غير حكيم للمسؤوليات التي يوجبها حظر انتشار الأسلحة النووية.