فوائد هامة للتمر للجسم.. فما هي؟، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال فوائد التمر الهامة لجسم الانسان، ويبحث الكثير من الناس على فوائد فاكهة التمر المجففة للجسم والتي حسب العديد من المختصين لها العديد من الفوائد التي لا تحصى، وزادت نسبة البحث مؤخراً من قبل المتابعين عن فوائد التمر وهو من الموضوعات الهامة والتي يبحث عنها الكثير من الناس، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقال بعنوان: فوائد هامة للتمر للجسم.. فما هي؟، ولمعرفتها تابع المقال حتى النهاية.

فوائد هامة للتمر للجسم.. فما هي؟

يُعد التمر من أفضل الأطعمة المفيدة ذات القيمة الحضارية والدينية، والتي يمكن أن تنظم عملية الهضم وتمد الجسم بالعديد من المغذيات، فما هي فوائد التمر؟ وما هي قيمته الغذائية؟





فوائد التمر للجسم

هناك العديد من فوائد التمر للحفاظ على صحة مختلف أعضاء الجسم، ومن أبرزها ما يلي:

1- تعزيز صحة الجهاز الهضمي

بما أن التمر مصدر غني بالألياف الغذائية القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، فبالتأكيد سيكون له دور في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وعمله، والوقاية من بعض الاضطرابات المعوية، مثل:

- تحسين حركة الأمعاء عن طريق الوقاية من الإمساك وعلاج الإسهال.

- الوقاية من التهابات الأمعاء والقولون نتيجة خصائصه المضادة للبكتيريا، ودوره في تحفيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء.

- الوقاية من البواسير وسرطانات الجهاز الهضمي.

- الحفاظ على صحة مينا الأسنان والوقاية من تسوس الأسنان.

2- توفير الطاقة للجسم

يحتوي التمر على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكريات الطبيعية، مثل: الغلوكوز (Glucose)، والسكروز (Sucrose)، والفركتوز وجميعها تمد الجسم بالطاقة، وترفع مستويات السكر في الدم، وقد تكون وجبة خفيفة مثالية ومناسبة خاصة ما قبل التمرين للرياضين.

3- علاج فقر الدم

يعد التمر مصدرًا ممتازًا للعديد من المعادن ومن بينها الحديد، ما يجعل التمر يلعب دورًا جيدًا في علاج فقر الدم (Anemia) الناتج عن نقص الـحديد، كما يساعد الحديد على إمداد الجسم بالطاقة والتخلص من التعب الناتج عن فقر الدم.

4- تعزيز صحة الجهاز العصبي

يحتوي التمر على مجموعة من الفيتامينات التي تعد مهمة وضرورية لعمل الجهاز العصبي والدماغ، فمحتوى التمر العالي من الغلوكوز ضروري لعمل الدماغ باعتباره المصدر الرئيسي للطاقة.

كما أن احتواء التمر على البوتاسيوم يساعد في عمل الأعصاب بفعالية أكبر، إضافة إلى ذلك فإن مكونات التمر تعمل على زيادة اليقظة، وسرعة البديهة، ورد الفعل على المحفزات المختلفة.

5- الحفاظ على صحة القلب

يعد التمر مفيد جدًا لصحة القلب، إذ إنه مصدر للبوتاسيوم والمغنيسيوم المهمين لعمل القلب، كما أن غنى التمر بالألياف الغذائية يجعل له دورًا في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الجسم، مما يجعل له دور في الوقاية من السكتات الدماغية (Stroke)، والنوبات القلبية، وتصلب الشرايين.





6- مضاد للالتهابات

من فوائد التمر غناه بالمغنيسيوم، والكبريت، ومضادات الأكسدة ما يجعل له آثار مضادة للالتهابات.

فقد وجد أن للتمر دور في التقليل من فرص الإصابة بأمراض القلب، والتهاب المفاصل، ومرض الزهايمر، والتهابات الشرايين، والتهابات الجهاز الهضمي نتيجة محاربة التأكسد الإجهادي الحاصل بسبب الجذور الحرة (Free radicals).

7- السيطرة على ضغط الدم

يُعد التمر مصدر غني بالبوتاسيوم، ويعد من العناصر المهمة للحفاظ على اتزان السوائل في الجسم والسيطرة على ضغط الدم، بالإضافة إلى عنصر المغنيسيوم الذي يساعد على خفض ضغط الدم.​

8- مفيد لمرضى السكري

على الرغم من كون التمر مصدر عالي الكربوهيدرات والسكريات البسيطة، مثل: الغلوكوز، والسكروز، والفركتوز، إلا أنه بإمكان مريض السكري تناوله باعتدال، وينصح عادة بتناول مريض السكري للتمر ضمن خطة غذائية محسوبة بعد استشارة الطبيب.

9- مهم لصحة الأطفال

يُعد التمر غذاء لين سهل الهضم وغني بالألياف والمغذيات المفيدة للطفل، وبالإمكان استخدامه أثناء فطام الطفل وفي المراحل الأولى من التسنين لطراوته، ولكن يجب الانتباه لضرورة تنظيف أسنان الطفل جيدًا بعد تناوله حتى لا يصاب بتسوس الأسنان.

10- مفيد للصحة الجنسية

وجد أن للتمر دور في زيادة القدرة الجنسية، وعلاج بعض الاضطرابات الجنسية التي قد تؤدي للعقم، كما أن للتمر دور في زيادة عدد الحيوانات المنوية وتحسين حركتها، بالإضافة إلى كون التمر يمد الجسم بمصادر للسكريات البسيطة الضرورية لإمداد الخلايا بالطاقة وزيادة القدرة على الانتصاب.

إذا كنت تطمح لاستغلال التمر في هذه الناحية فننصحك بتناول التمر مع الحليب المحلى بالعسل ما قبل النوم وستلاحظ الفرق.

11- مفيد لصحة العظام

للتمر فوائد عديدة على صحة العظام والوقاية من ترقق وهشاشة العظام لاحتواء التمر على عناصر مهمة لنمو العظام والمحافظة على صحتها، مثل: السيلينيوم، والنحاس، والمنغنيز.