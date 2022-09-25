 توصية باستبعاد محمد صلاح من منتخب مصر

بات محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على وشك الاستبعاد من معسكر منتخب مصر المقام حاليا.

وكان محمد صلاح سجل هدفين في فوز منتخب مصر على النيجر (3-0)، الجمعة الماضية.

وذكر موقع "القاهرة 24" المصري، أن المعد البدني لمنتخب مصر أوصى بإعفاء صلاح من استكمال المعسكر، ومنحه فرصة للراحة.

وأوضح الموقع، أن المعد البدني نقل للبرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، القياسات البدنية لمحمد صلاح وباقي زملائه في "الفراعنة"، والتي كشفت عن حاجة نجم ليفربول الإنجليزي للراحة.

وجاءت توصية المعد البدني باستبعاد محمد صلاح لأنه ينتظره مباراتين مع ليفربول مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل، الفاصل الزمني بينهما 72 ساعة فقط.

ويستأنف ليفربول مشواره هذا الموسم بمواجهة برايتون في الأول من أكتوبر، بعدها بثلاثة أيام يستضيف جلاسجو رينجرز الاسكتلندي في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

ويميل روي فيتوريا للموافقة على إعفاء محمد صلاح من استكمال المعسكر، تفاديا لتعرضه للإصابة بسبب ضغط المباريات.

جدير ذكره أنه من المتوقع أن يغيب نجم منتخب مصر عن ودية ليبيريا، يوم الثلاثاء المقبل، في ختام وديات "الفراعنة" في فترة التوقف الدولي الحالية