أسعار حلاوة المولد 2022 في مصر، مع اقتراب موعد المولد النبوي الشريف نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية اسعار حلاوة المولدة في مصر، ويبحث الملايين من المصريين عن أسعار حلاوة المولد لشراءها لعائلاتهم واطفالهم وادخال الفرحة عليهم في هذه المناسبة التي لها طقوس خاصة لدى الشعب المصري، وقد زات عمليات البحث من قبل الملايين من الناس مؤخراً عبر محركات البحث العالمية، عن أسعار حلاوة المولد النبوي في مصر، ونتيجلة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقال بعنوان: أسعار حلاوة المولد 2022 في مصر، ولمعرفة كافة الأسعار وأماكن البيع نرجو من سيادتكم متابعة المقال حتى النهاية.

أسعار حلاوة المولد 2022 في مصر

ويُشار إلى أنه مع اقتراب موعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، تبرز عادة شراء "حلاوة المولد" في مصر، كواحدة من السمات المميزة للاحتفال.

وأعلنت وزارة التموين ‏المصرية اليوم الأحد، عن طرح حلوى المولد النبوي الشريف بالمجمعات ‏الاستهلاكية التابعة لها، والتي يصل عددها الى 1300 مجمع.





الوزارة تحدد الأسعار

وقالت الوزارة:" تم ضخ كميات كبيرة من حلوى ‏المولد بأسعار تبدأ من 65 جنيها للكيلو الواحد، و145 جنيها ‏للعبوة زنة 2 كجم، و 230 للعبوة زنة 3 كجم".

وأشار تقرير للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى أنه تم ‏ضخ كميات كبيرة من حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية ‏لتلبية احتياجات المواطنين.

وصرح المتحدث الرسمي لوزارة التموين ‏المصرية أحمد كمال، بأن الشركة القابضة تواصل طرحها للكثير من ‏السلع الغذائية بتخفيضات تصل الى 25% بالمجمعات الاستهلاكية عن السوق ‏الخارجي.

سعر علبة حلاوة المولد 2022 حسب الحجم

وتختلف أسعار حلاوة المولد 2022 حسب الحجم المطلوب أو الكميات، وتراوحت أسعار حلاوة المولد في بعض المحلات ما بين 240 و900 جنيه.

وجاءت الأسعار كالتالي:

علبة حلاوة المولد الصغيرة 19 قطعة بلغ سعرها 240 جنيها.

علبة حلاوة المولد 2022 مكونة من 40 قطعة وسط بلغ سعرها 455 جنيها.

علبة حلاوة المولد 40 قطعه وسط، لكن العلبة مصنوعة من الصفيح بلغ سعرها 480 جنيها.

علبة حلاوة المولد كبيرة مكونة من 55 قطعه جاءت بسعر 620 جنيها.

علبة حلاوة المولد جامبو مكونة من 75 قطعة جاءت بسعر 900 جنيه.

أسعار حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين:

علبة الحلوى كيلو فاخر 70 جنيها

علبة الحلوى 2 كيلو جرام فاخرة 145 جنيها

علبة كيلو حلوى سادة لوكس 70 جنيها

علبة 2 كيلو حلوى سادة لوكس 135 جنيها

علبة 2 كيلو جرام لوكس باغ 145 جنيها

علبة لوكس 2 كيلو جرام 140 جنيها

علبة 1 كيلو جرام لوكس 90 جنيها

علبة 1 كيلو جرام ممتازة 75 جنيها

علية كيلو ونصف جرام 105 جنيهات

علبة 2 كيلو جرام ممتازة 140 جنيها

علبة 2 كيلو جرام لوكس 165 جنيها

علبة حلاوة مصر الصعيدي 2 كيلو جرام 160 جنيه