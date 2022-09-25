طريقة عمل البان كيك اللذيذ، ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية طريقة عمل حلى البان كيك، ويبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن طريقة عمل البان كيك، وخاصة ربات البيوت التي يحرص الكثير منهن على اعداد العديد من الوصفات السهلة واللذيذة للعديد من أصناف الحلويات التي يحبها الأطفال، وبعد ملاحظتنا للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع من قبل المتابعين عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث جوجل، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان: طريقة عمل البان كيك اللذيذ، ولمعرفة الطريقة تابع المقال حتى النهاية.

المكوّنات:

دقيق: كوب

سكر: ملعقتان كبيرتان

بايكنغ باودر: ملعقتان صغيرتان

ملح: ملعقة صغيرة

بيض: 1 مخفوقة

حليب: كوب

زيت نباتي: ملعقتان كبيرتان

طريقة التحضير

- نخلط الدقيق، السكر، البايكنغ باودر والملح في وعاءٍ كبير.

- نحدث فجوة في وسط الخليط ثمّ نضيف الحليب، البيض والزيت.

- نخلط المكوّنات جيّداً باستخدام الخلاط الكهربائي حتى نحصل على عجينة سائلة.

- نسخّن مقلاة واسعة على النار ثمّ نسكب ربع كوب من العجينة في المقلاة.

- نقلّب البان كيك حتى تشقرّ من الجهتين.

- نكرّر العملية حتى انتهاء كمية العجين.

وبالهناء والشفاء آملين أن ينال اعجابكم.