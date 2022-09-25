رونالدو يتعرض لإصابة قوية

تعرض النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لإصابة قوية خلال مباراة منتخب بلاده أمام التشيك، ضمن أحداث الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أمم أوروبا.

ويُشار إلى أنه أسفرت المباراة عن فوز المنتخب البرتغالي بأربعة أهداف نظيفة.

وسقط كريستيانو على الأرض وسالت الدماء من وجهه، بعدما أصيب على مستوى الأنف، في الدقيقة (14)، بعد التحام قوي مع توماس فاسليش حارس التشيك.

وقرر رونالدو، استكمال المباراة بشكل طبيعي، ورفض الخروج بعد وضع ضمادة على أنفه لإيقاف النزيف، علما بأنه خاض المباراة كاملة حتى نهايتها لكنه لم يستطع التسجيل.

وكان قد سجل أهداف المنتخب البرتغالي، ديوجو دالوت، هدفين في الدقيقتين (33، 52)، وبرونو فيرنانديز في الدقيقة (45)، وديوجو جوتا في الدقيقة (82).

جدير ذكره أنه يخوض رونالدو موسمه الثاني مع مانشستر يونايتد، بعد انضم إليه في الموسم الماضي، قادما من يوفنتوس.