هيئة الأسرى: الأسير محمد صفران يواجه ظروف عزل صعبة للغاية

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأحد 25/9/2022، أن الأسير محمد صفران( 45 عاما) من مدينة رام الله بالضفة المحتلة، يواجه ظروفا اعتقالية وحياتية صعبة للغاية داخل عزل سجن مجيدو، الذي نقل إليه مؤخرا بتاريخ 21/08/2022، بعد أن كان يقبع في عزل سجن شطة.

و يواجه الأسير ظروف عزل قاسية، حيث تنقل بين عدة سجون ومعتقلات، وما من حلول جديدة لإنهاء عزله، بالإضافة إلى معاناته من موضوع الحجز على حسابه "بالكانتينا"، اذ أن "قرار الحجز على أموال الكانتينا الخاصة بالأسير صفران جاء بذريعة أن الأسير يدين لدولة الاحتلال بمبالغ مالية متراكمة، بالإضافة إلى ذلك أن سلطات الاحتلال ترفض السماح لعائلته بوضع مبلغ من المال في حسابه لكي يستطيع أن يعتاش داخل المعتقل، وهي ذلك تعمد تجويع الأسير صفران وإذلاله.

وأكدت الهيئة أن صفران بحاجة ماسة لمبلغ الكانتينا لكي يستطيع العيش بكرامة داخل السجن وشراء الأمور الأساسية كالمنظفات والطعام، لا سيما أن وجبات الطعام التي تقدمها إدارة المعتقل له وجبات نيئة، ومؤخرا بات يشتكي من ظهور بثور على جلده، بسبب عدم امتلاكه شامبو للاستحمام.

وعلى صعيد آخر يعاني الأسير من عدة مشاكل صحية، حيث يشتكي من التهاب في الكلى، إضافة إلى أوجاع وتورم في الأرجل، ومنذ فترة يتقيأ دم بعد كل وجبة، في ظل تعنت واضح من قبل إدارة السجون في إهماله طبية و ابقائه بالعزل الانفرادي، الذي مدد مؤخرا حتى تاريخ 2/2023 .

يذكر أن الأسير صفران محكوم 8 سنوات، وقد تبقى له منها قرابة الثلاثة أعوام، كما أن هذا الاعتقال هو الثاني له، حيث أمضى سابقا 4 سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.