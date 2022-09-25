"المجاهدين" تنعي الشهيد سائد الكوني من نابلس

نعت حركة المجاهدين الفلسطينية، اليوم الأحد، بكل فخر واعتزاز الشهيد المقاوم/ سائد الكوني، الذي ارتقى إلى العلياء خلال اشتباكات مسلحة مع قوات العدو في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم.

وباركت المجاهدين –في بيان لها- السواعد الطاهرة في نابلس البطولة وضفة الإباء التي تشتبك مع العدو، لتثبت عجز الصهاينة وأعوانهم عن كسر إرادة شبابنا ومقاومينا

وأكدت على أن هذا العدو المجرم لا يفهم إلا لغة القوة والمواجهة، فطريق الاشتباك والمواجهة هو أنجع الطرق في لجم غطرسة الاحتلال وبطشه المتواصل بحق شعبنا وأرضنا.

وشدّدت الحركة على أن العمل المقاوم في الضفة هو عنوان المرحلة في مواجهة العدو وجرائمه ومخططاته. وهو الذي يعبر عن نبض شعبنا الفلسطيني بأكمله.

واستشهد شاب، وأصيب ثلاثة آخرون، فجر اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة نابلس، بالضفة المحتلة

وأكدت مصادر محلية، استشهاد الشاب سائد الكوني في العشرينيات من العمر خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة الطور بالمدينة.

وذكرت المصادر ذاتها، أن ثلاثة مواطنين على الأقل أصيبوا برصاص الاحتلال الحي، وجرى نقلهم إلى المستشفى، لتلقي العلاج.

وأضافت، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أشرف كوسا من حي التعاون، وتقي الدين بوشكار من حي المساكن الشعبية، في مدينة نابلس.