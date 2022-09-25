القيادي رضوان يؤكد أن دماء الشهداء لن تذهب هدراً ويدعو لتصعيد المواجهة والاشتباك

أكد القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان اليوم الأحد 25/9/2022، أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا وستكون وقوداً للمقاومة ولعنة على الاحتلال.

وحيا رضوان في تصريح صحفي، روح الشهيد المقاوم سائد الكوني الذي ارتقى إلى عليين في مواجهة مع الاحتلال الصهيوني في نابلس جبل النار والتحية لأهلنا في نابلس والقدس وجنين والضفة الغربية الذين يؤكدون كل يوم على أن المقاومة هي اللغة الوحيدة التي يفهمها المحتل.

ودعا، أبناء شعبنا في الضفة الغربية إلى تصعيد المواجهة والاشتباك مع الاحتلال دفاعاً عن المسجد الأقصى ولتشتعل الأرض من تحت أقدام الاحتلال.

كما حذر الاحتلال من استمرار انتهاكاته للمسجد الأقصى واستفزاز مشاعر شعبنا فالمسجد الأقصى خط أحمر دونه أرواحنا ودماؤنا وكل إمكانات المقاومة مسخرة للدفاع عنه.