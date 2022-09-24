أسعار الذهب اليوم في السودان الأحد 25 سبتمبر 2022.. عودة للصعود

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في السودان خلال تعاملات الأحد 25 سبتمبر/أيلول 2022، بالتوازي مع العطلة الأسبوعية في الأسواق العالمية.

وتشهد أسواق الذهب العالمية عطلة أسبوعية السبت والأحد.

أسعار الذهب اليوم في السودان

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السودان، خلال التعاملات المسائية، إلى 30.554 ألف جنيه (52.91 دولار)، بحسب منصة gold-price-today لرصد أسعار الذهب.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السودان (الأكثر تداولًا في الأسواق)، إلى مستوى 26.735 ألف جنيه (46.29 دولار).

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السودان، إلى 22.916 ألف جنيه (39.68 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في السودان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 17.823 ألف جنيه (30.86 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في السودان

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في السودان، خلال التعاملات المسائية، نحو 950.225 ألف جنيه (1645 دولارا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السودان (8 جرامات من عيار 21) نحو 213.882 ألف جنيه (370.36 دولار).