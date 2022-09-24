أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 25-9-2022، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال سعر الذهب في سوريا، وهو من الموضوعات المهمة التي يبحث عنها الكثير من المتابعين، وخلال الفترة الأخيرة زادت عمليات البحث عن أسعار الذهب في سوريا عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث جوجل، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان: أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 25-9-2022، ولمعرفة كافة الأسعار نرجو من سيادتكم متابعة المقال للنهاية.

ارتفاع أسعار الذهب في سوريا اليوم

زادت أسعار الذهب اليوم في سوريا بتعاملات اليوم الأحد 25 سبتمبر/أيلول 2022، تزامنا مع بدء العطلة الأسبوعية في الأسواق العالمية.





أسعار كافة عيارات الذهب في سوريا

وصعد جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا، خلال التعاملات الصباحية، إلى 132.930 ألف ليرة (52.91 دولار)، بحسب منصة gold-price-today لرصد أسعار الذهب.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في سوريا (الأكثر تداولا في الأسواق)، إلى مستوى 116.316 ألف ليرة (46.29 دولار).

كما زاد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا، إلى 99.699 ألف ليرة (39.68 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في سوريا، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 77.543 ألف ليرة (30.86 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في سوريا

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا، نحو 4.134 مليون ليرة (1645 دولارا)، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا (8 جرامات من عيار 21) نحو 930.531 ألف ليرة (370.36 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 25 دولارًا، في نهاية تعاملات الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع الماضي، لتسجل أقل مستوى في أكثر من عامين، مع ارتفاع العملة الأمريكية