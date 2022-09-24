طقس فلسطين: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة غداً الأحد

من المتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة غداً الأحد، حيث تكون حول المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام. الأجواء ستكون صيفية عادية في العموم مع جو مائل للبرودة في المناطق الجبلية ليلاً وفجراُ.

أما يوم الاثنين، فيكون الجو صافياً، و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة . ويسود خلال ساعات النهار جو صيفي حار نسبي الى حار. وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو درجتين مئويتين. مع ساعات ما بعد العصر تنخفض الحرارة من جديد ويسود جو معتدل يصبح لاحقاً منعش ومن ثم بارد نسبي في المناطق الجبلية العالية.

و في يوم الثلاثاء، يكون الجو صافياً، و يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ويبقى الجو حاراً سبياً الى حار في ساعات الظهيرة فقط. ومع المساء يصبح الجو لطيفاً ومنعشاً ومائلا للبرودة في المناطق الجبلية. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.