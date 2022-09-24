30 أسيراً من المعتقلين الإداريين يتجهزون لخوض إضراب مفتوح عن الطعام غداً

أكدت الجبهة الشعبية في سجون الاحتلال، اليوم السبت، أنه يتجهز ثلاثون أسيراً من المعتقلين الإداريين لخوض معركة الإضراب المفتوح عن الطعام غداً الأحد الموافق 25-9-2022.

وأوضحت الجبهة في بيان لها، أن السجان الصهيوني وفي إطار الانقضاض على هذه الخطوة يحاول التواصل مع الأسرى الإداريين، من أجل تقديم عرض لهم، ولكن هناك تشبث واضح من الاسرى بمطالبهم بإنهاء اعتقالهم الإداري.

وإليكم نص البيان:

بيان صحافي صادر عن منظمة الجبهة الشعبية في سجون الاحتلال

رفضاً لاعتقالهم الإداري، وللضغط من أجل انتزاع حياتهم من بين أنياب السجان الصهيوني، يتجهز ثلاثون أسيراً من المعتقلين الإداريين لخوض معركة الإضراب المفتوح عن الطعام غداً الأحد الموافق 25-9-2022، علماً أن السجان الصهيوني وفي إطار الانقضاض على هذه الخطوة يحاول التواصل مع الأسرى الإداريين، من أجل تقديم عرض لهم، ولكن هناك تشبث واضح من الاسرى بمطالبهم بإنهاء اعتقالهم الإداري. والصورة غداً ستكون أكثر وضوحاً.

وتعلن منظمة الجبهة بالسجون عن أسماء ثلاثين أسيراً سيبدأون الإضراب غداً، ومن المقرر أن يلحق بهم دفعات أخرى، وهم :

1. نضال أبو عكر.

2. إيهاب مسعود.

3. عاصم الكعبي.

4. أحمد حجاج.

5. ثائر طه.

6. رامي فضايل.

7. لطفي صلاح.

8. صلاح الحموري.

9. غسان زواهرة.

10. كنعان كنعان.

11. أشرف أبو عرام.

12. غسان كراجة.

13. صالح أبو عليا.

14. عوض كنعان.

15. ليث كسابرة.

16. صالح الجعيدي.

17. باسل مزهر.

18. مجدي الخواجا.

19. جهاد شريتح.

20. هيثم سياج.

21. مصطفى الحسنات.

22. عزمي شريتح.

23. محمد أبو غازي.

24. أحمد الخاروف.

25. نصرالله البرغوثي.

26. محمد فقهاء.

27. تامر الحجوج.

28. رغد شمروخ.

29. زيد القدومي.

30. سنار حمد.

منظمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال

24-9-2022