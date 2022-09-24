اصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة الطور بالقدس المحتلة

أصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم السبت، بالاختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان في بلدة الطور بالقدس المحتلة.

واقتحمت تلك القوات البلدة لليوم الثاني على التوالي، وسط مواجهات عنيفة مع الشبان الذين ألقوا الحجارة والزجاجات الحارقة تجاه القوات المقتحمة، والتي استخدمت المياه العادمة لرش الشبان بها، إلى جانب إطلاقها وابلًا كثيفًا من قنابل الغاز، والرصاص المطاطي.

وفي بلدة بيت إجزا شمال غرب القدس، إصيب مواطنون بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز خلال مواجهات بعد الاعلان عن استشهاد محمد علي أبو كافية (36 عامًا) .