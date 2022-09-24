‏"أبل" تحل مشاكل الكاميرا المهتزة و"النسخ واللصق" في "آيفون 14"

طرحت شركة "أبل" الأمريكية حلا لمشكلة عانى منها العديد من مالكي هواتف "آيفون 14"، الذي ‏طرحته مؤخرا، المتعلقة باهتزاز كاميرته عند فتح بعض التطبيقات الذكية، منها "تيك توك" و"سناب ‏شات".‏

وأصدرت الشركة لكافة عملائها، أمس الجمعة، تحديث "آي أو إس 16.0.2" لحل المشكلة، يمكن الحصول عليه بالنقر على تطبيق "الإعدادات" في الهاتف، وفقا لبيان من "أبل".

وفيما لم توضح "أبل" سبب حدوث العيب، لكن من المحتمل أن تلك التطبيقات لم تكن متداخلة بشكل جيد مع نظام تثبيت الصورة البصري لهواتف "آيفون 14"، مما تسبب في حدوث ضوضاء مزعجة.

وكان العديد من مستخدمي هواتف "آيفون 14 برو" و"آيفون 14 برو ماكس" وجدوا أنه عند تشغيل هذه التطبيقات واستخدام الكاميرا الخلفية للجهاز، فإن عرض الكاميرا يهتز على الشاشة ليوفر صور ضبابية، ويصدر أصواتا صاخبة ومزعجة.

كما يعمل تحديث "آي أو إس 16.0.2" على حل مشكلة مزعجة أخرى في هواتف "آيفون 14"، وهي الظهور المستمر لمطالبات الأذونات عند محاولة نسخ المحتوى ولصقه بين التطبيقات.

وكانت شركة "أبل" أعلنت في مطلع الشهر الجاري عن تشكيلة هواتفها الذكية الجديدة "آيفون 14"، والذي سيتوافر بأسعار أعلى في الأسواق الرئيسية حول العالم، باستثناء السوق الأمريكية.