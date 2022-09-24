صلاح يعود للتهديف مع منتخب مصر!

شهدت المباراة الودية بين منتخبي مصر والنيجر على استاد الإسكندرية، تسجيل هدفين من توقيع نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، وذلك بعد صيام طويل مع الفراعنة.

وتلقى صلاح تمريرة داخل منطقة الجزاء حيث راوغ المدافع، وسدد بيسراه قوية في أقصى الزاوية اليسرى لحارس النيجر في الدقيقة 43، قبل أن يسجل الهدف الثاني له في الدقيقة 67 من ضربة جزاء.

ويُشار إلى أن هدفا صلاح هما أول هدفين له مع المنتخب المصري منذ هدفه أمام المغرب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا يوم 30 كانون الثاني/يناير الماضي، أي أن صلاح أحرز مع الفراعنة لأول مرة منذ 7 شهور و3 أسابيع (231 يوما).

واحتاج صلاح 5 مباريات ليعود للتسجيل مرة أخرى مع منتخب مصر؛ حيث لم يسجل أمام الكاميرون بنصف نهائي أمم إفريقيا وضد السنغال في النهائي، ولم يحرز أيضًا أمام أسود التيرانجا في المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم، وكذلك مواجهة غينيا في الجولة الأولى لتصفيات أمم أفريقيا.

بينما لم يشارك صلاح في مباراة إثيوبيا بالجولة الثانية للتصفيات، وودية كوريا الجنوبية؛ حيث غاب عن المباراتين للإصابة.

على صعيد متصل، أحرز مصطفى محمد، هدف مصر الثاني في الدقيقة 56، وهو الثاني له على التوالي مع المنتخب بعدما سبق وسجل في ودية كوريا الجنوبية، وهو الهدف الثالث في آخر 4 مباريات للفراعنة حيث أحرز أمام غينيا في حزيران/يونيو الماضي بالجولة الأولى لتصفيات أمم إفريقيا.