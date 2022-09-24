معلومات عن المقاتلة الصينية "جي - 20"

طورت الصين طائرة الهيمنة الجوية "جي - 20"، التي تنتمي إلى الجيل الخامس من الطائرات الحربية، وهي مقاتلة متعددة المهام دخلت الخدمة عام 2017.

وأصبحت "جي - 20" أخطر طائرة محلية الصنع تنتجها الصين لتواكب مقاتلات الهيمنة الجوية الأخرى في العالم، ويطلق عليها "النسر الأسود"، حسبما ذكر موقع "ميليتري فاكتوري" الأمريكي.

وتم تصميم الطائرة لتجمع العديد من صفات مقاتلات الجيلين الرابع والخامس معا، وأبرزها الهيكل الذي يمنحها قدرة عالية على المناورة والقدرة على الإقلاع والهبوط القصير، إضافة إلى الصفات الشبحية، التي تساعدها في اختراقات الدفاعات الجوية المعادية.

ولفت الموقع إلى أن الطائرة تم تطويرها بواسطة شركة "تشينغدو" ودخلت الخدمة في الجيش الصيني منذ عام 2017، ولا يستخدمها سوى الجيش الصيني.

ويمكن للطائرة أن تخوض معارك جوية ضد طائرات معادية بما تملكه من تسليح يضم مدافع رشاشة وصواريخ (جو - جو).

كما يمكنها تنفيذ المهام الاعتراضية بفضل سرعتها العالية وقدرتها على الوصول لارتفاعات كبيرة في وقت قياسي.

ما هي المواصفات الفنية للطائرة "جي - 20"؟

الطول: 23 مترا.

المسافة بين طرفي الجناحين: 15 مترا.

الارتفاع: 5 أمتار.

وزن الطائرة فارغة: 17.6 طنا.

أقصى وزن إقلاع بكامل الحمولة: 35 طنا.

السرعة القصوى: 2100 كلم/ ساعة.

ارتفاع التحليق: 18 ألف متر.

مدى الطيران: 3400 كلم.

تصل لارتفاع 18 كلم في دقيقة.

ما هو تسليح "جي - 20"؟

تمتلك المقاتلة الصينية "جي - 20" تسليحا متنوعا يضم صواريخ "جو - جو" وصواريخ "جو - أرض" وقنابل موجهة بالليزر، إضافة لمدفع رشاش داخلي.

طائرة حربية صينية - مقاتلة الجيل الخامس الصينية جي - 20 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022

طائرة حربية صينية - مقاتلة الجيل الخامس الصينية "جي - 20"

© AP Photo / Ng Han Guan

ولفت الموقع إلى أنه تم تجهيز الطائرة بـ 8 نقاط تعليق خارجية على بدن الطائرة لتكون قادرة على حمل أنواع مختلفة من الأسلحة.

ويوجد من المقاتلة الصينية 5 نسخ هي:

"جي - 20" النسخة الأولى.

"جي - 20 إيه".

"جي - 20 بي".

"جي - 20 إس".

"جي - 20 إيه إس".

ما هي قدرات "جي - 20"؟

تواصل الصين تطوير مقاتلتها الشبحية "جي - 20"، التي ظهرت مؤخرا خلال إحدى العروض الجوية لتظهر قدرات غير مسبوقة على المناورة، حسبما تقول مجلة "ميليتاري ووتش"، التي أشارت إلى أنها تمتلك محرك ذو قدرة دفع هائلة.

المقاتلة الصينية جي-20 ( J-20) - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2020

مقارنة بين "جي - 20" الصينية والـ"رافال" الهندية

ولفتت المجلة إلى أن الطائرة أظهرت قدرة عالية تنفيذ مناورات في غاية الصعوبة خلال التحليق بسرعة منخفضة، مشيرة إلى أن هذا الأمر فسره بعض المختصين بأن مصممي الطائرة الصينيين بدؤوا مرحلة دمج لمحركات توجيه الطائرة.