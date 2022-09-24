هلال العاصمة يصعد لدوري المحترفين باكتساحه الأهلي

حقق نادي هلال العاصمة مساء اليوم السبت، انتصارا كاسحا على مستضيفه نادي أهلي الخليل بستة أهداف لهدفين "نصف دستة"، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من دوري المحترفين في اللقاء الذي احتضنه إستاد هواري بومدين في دورا.

وصعد الهلال مؤقتا لوصافة الدوري رافعا رصيده إلى 6 نقاط بفارق الأهداف عن فريقي الثقافي وجبل المكبر، أما الأهلي الصاعد هذا الموسم لدوري المحترفين فتلقى هزيمته الأولى مقابل تعادلين ليبقى عند رصيده السابق نقطتين في المركز التاسع مؤقتا.

وأنهى الهلال الشوط الأول لصالحه بثلاثية نظيفة، افتتحها لاعبه محمد مراعبة في الدقيقة الـ18، وعزز شاهر الطويل النتيجة بهدف ثان جاء بعد دقائق من الهدف الأول، وقبل النهاية بدقائق، سجل اللاعب محمود عويسات الهدف الثالث للهلال.

وتحسن أداء الأهلي الخليل المستضيف خلال مجريات الشوط الثاني، وقلص النتيجة في الدقيقة الـ66 بعد أن سجل لاعب الهلال سامر الجندي هدفا بالخطأ في مرمى فريقه، وفي الدقيقة الـ86 سجل سامر زبيدة الهدف الرابع للهلال.

وفي الدقيقة الـ87 سجل محمد البدوي الهدف الثاني للأهلي، إلا أن الهلال سجل في الوقت بدل الضائع هدفين عن طريق اللاعب محمد فراج لينتهي اللقاء بقوز الهلال بستة أهداف لهدفين.