عكا: إصابة خطيرة لشاب عربي في انفجار سيارة

أُصيب شاب عربي، في الثلاثينيات من عمره، من عكا من جراء انفجار سيارة خصوصية في أحد شوارع المدينة، اليوم السبت.

وحسب الاشتباه، فإن السيارة انفجرت على شارع "شالوم هجليل" إثر عبوة ناسفة.

وقدمت طواقم طبية من "نجمة داود الحمراء"، العلاجات الأولية للمصاب إذ عانى جروحا خطيرة في أنحاء جسده.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.

وأفاد المتحدث باسم مستشفى نهريا، بأن المصاب وصل بحالة خطيرة وقد جرى إدخاله إلى غرفة العلاج المكثف لتلقي العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات انفجار السيارة؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.