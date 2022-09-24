الكشف عن تضحية جريزمان بنصف راتبه مع برشلونة

قدم الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد المعار من برشلونة، تضحية كبيرة من أجل الانتقال إلى البارسا في عام 2019.



ووفقا لصحيفة "الموندو" الإسبانية، فإن جريزمان ضحى بنصف راتبه تقريبا، عندما قرر الانتقال من أتلتيكو إلى برشلونة.

وأشارت إلى أن راتب جريزمان في أتلتيكو كان يبلغ 20 مليون يورو سنويا خالية من الضرائب، أي أنه كان سيضمن 100 مليون يورو في 5 سنوات مع الروخيبلانكوس.



وأوضحت أن عقد جريزمان مع برشلونة بلغ 98 مليون يورو كقيمة ثابتة، بالإضافة إلى متغيرات تصل إلى 74 مليون يورو (قبل الضرائب).



وذكرت أن أنطوان حصل مع برشلونة على 46.5 مليونا في موسمين، لكنه دفع €24.38 للضرائب، لأنه ينتمي إلى فئة الأعلى دخلا في إسبانيا.



في المقابل، كان سيضمن جريزمان 40 مليون يورو صاف، إذا استمر مع أتلتيكو مدريد لمدة موسمين.