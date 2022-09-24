برشلونة يتلقى نبأ سيئا

يعاني برشلونة الإسباني من لعنة الإصابات التي لحقت بعدد من لاعبيه خلال فترة التوقف الدولي، بينهم جوليس كوندي وممفيس ديباي وفرينكي دي يونغ وعثمان ديمبلي.

وتلقى البارسا نبأ سيئا بعد إصابة مدافعه، رونالد أراوخو، خلال مباراة منتخب بلاده أوروغواي أمام إيران، حيث غادر المباراة مبكرا.

وسيزيد هذا الأمر متاعب مدرب الفريق الكتالوني، تشافي هيرنانديز، عقب انتهاء التوقف الدولي.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني، في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 16 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر.

وسيلعب البلوغرانا مع ريال مايوركا، يوم 1 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الليغا، قبل مواجهة إنتر ميلان يوم 4 من نفس الشهر، في دوري أبطال أوروبا.

كما ينتظره كلاسيكو الأرض أمام ريال مدريد، يوم 16 تشرين الأول/أكتوبر.