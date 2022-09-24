إيران تأسف لقرار أوكرانيا خفض العلاقات معها بسبب "تقارير زائفة"..!

أعربت الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، عن أسفها إزاء إعلان أوكرانيا خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع طهران بسبب التقارير التي أشارت إلى أن طهران تزود القوات الروسية بطائرات مسيرة لاستخدامها في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

القاهرة - سبوتنيك. قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في بيان "نعرب عن أسفنا لقرار الحكومة الأوكرانية بشأن العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية إيران الإسلامية، هذا القرار يستند إلى تقارير زائفة".

وأضاف كنعاني "سنرد بالإجراء المناسب لبلدنا استجابة لقرار الحكومة الأوكرانية وننصح حكومة هذا البلد بتجنب التأثر بأطراف ثالثة تسعى إلى تدمير العلاقات بين البلدين".

وشدد كنعاني "في إشارة إلى سياسة الحياد الواضحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في النزاع بين أوكرانيا وروسيا، نؤكد معارضة بلادنا للحرب وضرورة تسوية النزاعات سياسيا بعيدا عن العنف".