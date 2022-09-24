سبب وفاة الفنان السوري ذياب مشهور-سبب وفاة ذياب مشهور ويكيبيديا، أحدث خبر وفاة الفنان السوري القدير ذياب مشهور، حالة من الحزن كافة مواقع التواص الاجتماعي في سوريا وغيرها من الوطن العربي، خاصة بعد إعلان نقابة الفنانين السوريين، عن وفاة الفنان السوري القدير ذياب مشهور قبل قليل عبر موقعها في "فيسبوك" لذلك اسفر اعلان وفاة الفنان السوري ذياب مشهور، عمليات بحث كثيرة ومكثفة عبر محرك قوقل وغيره عن سبب وفاة الفنان السوري ذياب مشهور، لذلك وضعنا لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن سبب وفاة الفنان السوري ذياب مشهور وذلك تماشياً مع عمليات البحث المكثفة التي تجرى عبر محركات قوقل لسؤال عن سبب وفاة الفنان السوري ذياب مشهور.

سبب وفاة الفنان السوري ذياب مشهور

وتوفي الفنان السوري القدير ذياب مشهور، السبت، عن عمر يناهز 76 عاما وفقا لما أعلنت مصادر إعلامية رسمية.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن نقابة الفنانين نعت الفنان صاحب الأغاني "الراسخة في وجدان الجمهور السوري والعربي" .

واشتهر الراحل بأعماله مع دريد لحام والراحلين ناجي جبر ونهاد قلعي.

ومشهور من مواليد دير الزور وهو صاحب خط مميز وخاص في الغناء الفراتي، وقدم أغان كثيرة اشتهرت على مستوى الوطن العربي منذ ستينيات القرن الماضي أبرزها "يا بو رديّن يا بو ردانة" و"عالمايا عالمايا".

سبب وفاة ذياب مشهور

واشترك الفنان الراحل في عدد من الأعمال التلفزيونية السورية مثل "صح النوم" و"ملح وسكر" كما تعامل مع كبار الملحنين السوريين أمثال زكي محمد وسهيل عرفة وعبد الفتاح سكر وأمين الخياط.

ولحن مشهور وكتب بعض أغانيه وطور بعضها عن تراث دير الزور ليعتزل الغناء عام 2004، وتوفي الفنان السوري القدير ذياب مشهور، السبت، عن عمر يناهز 76 عاما وفقا لما أعلنت مصادر إعلامية رسمية.



وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن نقابة الفنانين نعت الفنان صاحب الأغاني "الراسخة في وجدان الجمهور السوري والعربي"

وفاة الفنان الفراتي الاصيل ذياب مشهور pic.twitter.com/fgYhn2UWqk — احمد المشعان حسن (@ahmdalmshanhsn1) September 24, 2022

من هو الفنان ذياب مشهور ويكيبيديا

وفي مقالنا سبب وفاة الفنان السوري ذياب مشهور-سبب وفاة ذياب مشهور ويكيبيديا، هو مطرب سوري من أبناء مدينة دير الزور شرقي البلاد، عرف بصوته الفراتي العذب. انتشر قبل قليل خبر وفاة الفنان السوري الكبير ذياب مشهور ولقد نعت نقابة الفنانين السورية الفقيد عن عمر يناهز الخامسة والسبعين .

ونعت نقابة الفنانين في سوريا، اليوم السبت، الفنان القدير ذياب مشهور، عن عمر يناهز 76 عاما وكان تعرض الفنان السوري المشهور لجلطة في العام الماضي ولقد ادخل على اثرها للمستشفى ولكن ما لبث ان غادر ولكن اعراض الجلطة أثرت فيه حتى بات هذا الفنان هزيل الجسم مريض لحين وفاته صباح اليوم.

من أشهر أغانيه "يابو ردين" و "عالمايه".. نقابة الفنانين في #سوريا تنعي وفاة الفنان والمطرب ذياب مشهور عن 76 عاما في #دمشق pic.twitter.com/fx6JoynWvH — الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) September 24, 2022

السيرة الذاتية الفنان السوري ذياب مشهور

ذياب مشهور البوخابور فنان ومطرب سوري .

ولد في بلدة موحسن بمحافظة ديرالزور بتاريخ 15 فبراير عام 1946. .

يتميز بالغناء الفراتي الأصيل .

وقدم أغانٍ كثيرة واشتهر على مستوى الوطن العربي.

واشترك في عدد من الأعمال التلفزيونية السورية، منها مع دريد لحام وناجي جبر في أعمال فلكلورية سورية قديمة.

كما عرف بلقب المطرب الفراتي

ذياب مشهور، مطرب سوري من أبناء مدينة دير الزور شرقي البلاد،

عرف بصوته الفراتي العذب.

عانى مشهور في صغره من رفض والده للفن والغناء حتى أنه تعرض لضرب شديد عند غناءه في الأعراس.

تعلم مشهور المقامات الموسيقية والفنون من المطرب الكفيف “يوسف جاسم” وقام بتطوير ما تعلمه.

أسباب وفاة الفنان السوري ذياب مشهور

وفي مقالنا سبب وفاة الفنان السوري ذياب مشهور-سبب وفاة ذياب مشهور ويكيبيديا، سنرفق لكم مقطع فيديو يتحدث عن الفنان السوري ذياب مشهور الذي اعلن اليوم السبت وفاته عن عمر ناهز 76عاماً