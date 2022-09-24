إعصار "فيونا" يصل إلى كندا

وصل الإعصار "فيونا"، اليوم السبت 24/9/2022، إلى إقليم نوفا سكوشا في كندا، مصحوبا برياح بلغت سرعتها القصوى 144 كيلومترا في الساعة، وبأمطار غزيرة.

وتوقّع المركز الأميركي الوطني للأعاصير "أن يكون إعصارا قويا"، عند وصوله إلى اليابسة، وأصدرت كندا تحذيرات من سوء أحوال جوية لمعظم سواحلها الشرقية.

وأبلغ مركز الأعاصير الكندي عن تسجيل رياح قوية في "نوفا سكوشا"، وجزيرة الأمير ادوارد وجزر ماغدالين، وغرب جزيرة نيوفاوندلاند.

وقال الخبير في الأحوال الجوية لدى مركز الأعاصير الكندي بوب روبيشو، قبل بلوغ الإعصار اليابسة "سيكون بالتأكيد حدثا تاريخيا وبالغ الخطورة لشرق كندا".

وأضاف "إنه إعصار كبير (...) كلّ ذلك الزخم داخل العاصفة، لذلك من الصعب جدا أن يهدأ شيء كهذا".

وفي آخر نشرة صدرت عن مركز الأعاصير الكندي، جاء أن الأحوال الجوية ستتحسّن في غرب "نوفا سكوشا"، وشرق "نيو برونزويك"، اليوم السبت.

ووفقا لمركز الأعاصير الكندي، كان الإعصار في "نوفا سكوشا"، على بعد نحو 210 كيلو مترات شمال شرق هاليفاكس عاصمة نوفا سكوشا، ويتحرك شمالًا-وشمال غرب بسرعة 65 كيلومترا في الساعة.

وتسبب الإعصار "فيونا" في مقتل أربعة أشخاص في بورتوريكو، وهي منطقة أميركية، وتم الإبلاغ عن وفاة واحدة في غوادلوب وهي فرنسية، واثنتين في جمهورية الدومينيكان، حيث أعلنت حالة الطوارئ في ثلاث محافظات في الشرق.