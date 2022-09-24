الدفاع الروسية: تصفية 300 من المرتزقة الأجانب بضربة صاروخية في جنوب أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت 24/9/2022م، أن ما يصل إلى 300 مسلح قتلوا بهجوم صاروخي على نقطة انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب في مقاطعة نيكولايف بجنوب أكرانيا.

أفاد بذلك في تحديث يومي المتحدث باسم الدفاع الروسية ايغور كوناشينكوف، مضيفا أن ضربات جوية أخرى في مقاطعة نيكولايف أدت إلى مقتل أكثر من 200 قومي متطرف، وتدمير 3 دبابات و16 عربة قتال مصفحة.

وذكر كوناشينكوف أن خسائر القوات الأوكرانية جراء ضربات نارية مكثفة قرب مدينة كوبيانسك (مقاطعة خاركوف) وبلدة شوروفو (جمهورية دونيتسك الشعبية) تجاوزت 140 جنديا بين قتيل وجريح، إضافة إلى 19 قطعة من المعدات العسكرية.

وأشار المتحدث إلى أنه خلال صد محاولة هجوم فاشلة قام بها لواء 10 اقتحام جبلي على محور بيريستوفو في دونيتسك، تمت تصفية 48 عسكريا أوكرانيا، بينهم 7 ضباط، كما دمرت 4 مدرعات.