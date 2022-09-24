العراق: الكشف عن هدر للمال العام بقيمة 24 مليون دولار

كشفت هيئة "النزاهة" الاتحادية في العراق، اليوم السبت، عن تفاصيل هدر للمال العام بقيمة 24 مليون ‏دولار في شراء أجهزة طبية.‏

وذكرت الهيئة أن وزارة الصحة العراقية اشترت كميات كبيرة من جهاز قناع الوجه الطبي "سيباب"، الصيني المنشأ، بقيمة 24,050,000 مليون دولار، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وتمكن فريق عمل مديرية تحقيق بغداد من ضبط أصل 3 عقود لشراء أجهزة قناع داخل وزارة الصحة – شركة "كيماديا".

وتبين أن العقد الأول بقيمة 5,200,000 مليون دولار، ويخص دائرة صحة ميسان، والعقد الثاني بقيمة 9,100,000 مليون دولار، ويخص دائرة صحة النجف، أما العقد الثالث فتبلغ قيمته 9,750,000 مليون دولار، ويخص دائرة صحة المثنى.

ولفت بيان صادر عن هيئة "النزاهة" العراقية أنه "تم تجهيز دوائر الصحة في محافظات صلاح الدين والمُثنى والنجف بـ(350,000) ألف قناع لكل منها، بينما تم تجهيز دائرة صحة ميسان بـ(200,000) ألف قناع".

وتابع موضحا أن "بعض المستشفيات في تلك المحافظات رفضت تسلم الكميات الكبيرة من الأقنعة؛ لعدم الحاجة إليها، الأمر الذي تسبب بحصول هدر كبير في المال العام".

وأشارت هيئة "النزاهة" إلى أنه سبق وأن أصدرت المحاكم المختصة أمرا باستدعاء المدير العام السابق لدائرة الصحة في صلاح الدين، لقيامه بتجهيز كـميَّاتٍ كبيـرةٍ من أجهـزة قناع "سيـباب" بقيـمة 7,238,400,000 مليـارات ديـنـار عراقي دون الحاجة الفعلية لها.