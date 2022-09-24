"داخلية غزة" تنشر أسماء المسافرين ليوم غدٍ الأحد (25 سبتمبر)

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم السبت 24/9/2022م، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد (25 سبتمبر).

وبينت الوزارة في تصريح صحفي، أن أولوية السفر ستكون للأسماء المتبقية من كشف الحافلة الثانية، والثالثة حتى الرقم (100) من الكشف رقم (2022/33)هنــــــــــــا، بالإضافة إلى كشف الحافلة الأولى فقط من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/37)هنــــــــــا، داعية المدرجة أسماؤهم في الكشوفات ضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر وضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

كما دعت لضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، مبينة أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

كما بينت أنها لن تسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، مطالبة المسافرين بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.