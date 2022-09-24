رئيس رومانيا: الناتو لا ينوي محاربة روسيا

صرح الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس بأن الناتو لا يعتزم الدخول في حرب مع روسيا بسبب أحداث أوكرانيا، لكنه يعول على وقف التصعيد من الجانبين.

وقال يوهانيس خلال زيارة عمل يقوم بها إلى الولايات المتحدة: "رومانيا لن تشن حربا، مثلما الناتو لا ينوي خوض حرب مع روسيا.. لكن يجب أن يكون هناك خفض للتصعيد من كلا الجانبين".

وتابع: "هذا وضع متوتر للغاية.. ونظرا لحقيقة أن لدينا أطول حدود مع أوكرانيا بين جميع دول الناتو، إننا في وضع خاص بكل وضوح، لكننا مستعدون لأي سيناريو".

وأضاف يوهانيس أنه مع استعدادها لأي سيناريو، تعول رومانيا على مفاوضات سلام بين رسيا وأوكرانيا.

وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن بلاده تريد أن تنتهي الحرب في أوكرانيا بشكل "عادل مقبول للجميع"، واتهم روسيا بأنها "وجهت تهديدات نووية لأوروبا،" مضيفا أن واشنطن تعمل مع الحلفاء لمنع "هجوم روسي محتمل على أراضي الناتو".

وقالت روسيا إنها لا تهدد أحدا بالأسلحة النووية، لكنها تحذر من التدخل في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرنيا، مشيرة إلى أن الدول الغربية التي تزود كييف بالأسلحة، أصبحت طرفا ضالعا بشكل مباشر بالنزاع في أوكرانيا.