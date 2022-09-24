ألفيس: كيف لا أحترم كريستيانو رونالدو؟

اعترف داني ألفيس، ظهير برشلونة السابق، بإعجابه بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رغم التنافس الكبير بينهما عندما كان "الدون" لاعبًا في صفوف ريال مدريد.



وقال ألفيس، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "الآن لا أتواجد في برشلونة، بإمكاني التحدث.. بشكل عام أحب كريستيانو، الآن الأمر ليس برشلونة ضد ريال مدريد.. دائمًا ما بدا الأمر كأنه لا يمكنك التحدث، لكني لا أتواجد هناك الآن".

وأضاف: "كريستيانو أفضل مثال لنا جميعًا، على أننا لسنا بحاجة للكثير من الجودة، وأنه بالعمل الجاد يمكننا منافسة الأفضل.. أنا أكن له الكثير من الاحترام".



وتابع: "في إحدى المرات حاولت تحيته، لكنه لم يرد التحية، هذا خلق نوعًا من الجدال.. وكان لدينا خلاف أيضًا في (حفل) الكرة الذهبية، لكونه لم يرغب في تحيتي، بسبب كل الصخب الذي حدث هناك".



وواصل البرازيلي المخضرم: "قالوا لي إنه إذا لم أحترمه، فلماذا يتوجب عليه احترامي؟ لكن كيف لي ألا أحترم شخصا قدم هذا العمل الجاد؟ أنا أتفق معه، فكل ما قدمته في حياتي كان على هذا النهج".



واستكمل: "إذا قارنتم بيني كلاعب والآخرين، سأكون أقرب لكريستيانو من ليو (ميسي) بسبب طريقة العمل.. فأنا عملت بقوة للوصول إلى ما وصلت إليه، لم يتعلق الأمر بالموهبة الكبيرة.. نعم كانت هناك نسبة منها، لكن النسبة الأكبر كانت للعمل الجاد.. وهذا ما يقوم به كريستيانو".



وأتم ألفيس: "كريستيانو يملك الموهبة، لكن عمله مكنه من منافسة ميسي والآخرين، فكيف لي ألا أحترمه؟ لكن في البارسا وريال مدريد تحدث أمور مثل تلك".