مخابرات السلطة تفرج عن محررين للجهاد في الضفة

أفرج جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية عن الأسيرين المحررين أحمد إسحاق أبو هشهش من بلدة يطا في الخليل ومحمد عبد صلاح من بلدة الخضر في بيت لحم، وهما من كوادر حركة الجهاد الإسلامي.

وكانت مخابرات السلطة قد اعتقلت المحرر أبو هشهش بتاريخ 14 سبتمبر من الشهر الجاري بعد استدعائه للمقابلة وتحويله إلى مركز تحقيق الخليل، ثم قضت المحكمة بسجنه 3 أشهر بتهمة تلقي أموال خاصة بالأسرى، رغم أن شقيقيه وعمه يقبعان في سجون الاحتلال، إلا أن قرار المحكمة لم ينفذ وصدر قرار بالإفراج عنه بكفالة مالية.

كما أفرج جهاز المخابرات عن المحرر محمد صلاح من بلدة الخضر في بيت لحم بعد اعتقال دام 20 يومًا، حيث اعتقلته بتاريخ 5 سبتمبر من الشهر الجاري وهو أسير محرر أمضى 12 شهرًا في سجون الاحتلال.

يشار إلى أن أجهزة السلطة تواصل ملاحقة واستدعاء كوادر المقاومة وحركة الجهاد الإسلامي في محافظات الضفة المحتلة على خلفية انتمائهم، دون الاستجابة لمطالب الإفراج عنهم والتوقف عن سياسة الاعتقال السياسي.