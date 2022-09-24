أسهل طريقة عمل الكيكة الإسفنجية العادية بالشوكولاتة بالخلاط منال العالم في مطبخ البيت

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية العادية بالشوكولاتة بالخلاط منال العالم ، مئات الآلاف من عمليات البحث المتواصلة على محرك جوجل الشهير يواصلون البحث عن طريقة تحضير عمل الكيكة الاسفنجية بالشوكولاتة والعادية بالخلاط وتعد هذه الاكلة الطيبة من أفضل وألذ الوجبات التي يتم وضعها على موائد الطعام ونشير لكم إلى أن هذه الوجبة التي يمكن اعدادها في المطبخ وهي تعد شكل من أشكال الأطعمة الحلوة المصنوعة من الدقيق والسكر ومكونات أخرى، وعادة ما يتم خبزها. فريق فلسطين اليوم قام بوضع تفاصيل خطوات تجهيزها في البيت في هذه المقالة .

هذه المقالة التي نقدم فيها طريقة عمل الكيكة الإسفنجية العادية بالشوكولاتة منال العالم جاءت بعد أن رصدنا عمليات بحث على جوجل في الساعات الأخيرة ، ونشير لكم قبل ان بدأ في خطوات ومقادير الكيكة ، إلى أنها تعد في أقدم أشكالها وكانت عبارة عن تعديلات للخبز، لكن الكعك يغطي الآن مجموعة واسعة من الاستعدادات التي يمكن أن تكون بسيطة أو معقدة، والتي تشترك في الميزات مع الحلويات الأخرى مثل المعجنات والمرينغ والكاسترد والفطائر ، وعن التفاصيل التي توصلكم إلى طريقة عملها في البيت فهي التالي:

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية العادية بالشوكولاتة

مقادير الكيكة الإسفنجية

أولا: كوب إلا ربع من الزبدة.

ثانيا: ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ثالثا: 3 بيضات.

رابعا: 2 كوب من الدقيق.

خامسا: كوب ونصف من السكر.

سادسا: 2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

سابعا: ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

ثامنا: نصف ملعقة صغيرة من الملح.

تاسعا: كوب وربع من الحليب.

طريقة التحضير عمل الكيكة الإسفنجية

أولا: ونضع بين ايديكم كافة التفاصيل التي توصلكم إلى طريقة التحضير عمل الكيكة الاسفنجية وهي التالي: قم بشعل الفرن على درجة حرارة 200 مئوية، وبعد ذلك قم باحضار وعاء ونضع به الدقيق والبيكنج بودر والبيكنج صودا والملح وتقلب جميع المكونات جيدا.

ثانيا: في الطريقة الثانية ، في وعاء آخر يتم خفق البيض مع السكر والفانيليا جيدا باستخدام المضرب الكهربائي حتى نحصل على قوام كريمي. ثم بعد ذلك نضع الزبدة ونستمر في الخفق حتى تمتزج المكونات.

ثالثا: ونواصل معكم تقديم الخطوات ، قم بإضافة خليط الدقيق بالتدريج والحليب بالتبادل مع الخفق حتى نحصل على عجينة الكيك، نحضر صينية مدهونة بالزبدة ونرشها بالدقيق.

رابعا: وفي نهاية الخطوات ، ثم قم بصب في الصينية خليط الكيك ونضعها في الفرن لمدة نصف ساعة تقريبا حتى نضج الكيك وبالهناء والشفاء.

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول طريقة عمل الكيكة الإسفنجية العادية بالشوكولاتة بالخلاط منال العالم نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .