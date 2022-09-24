من هو المطارد الذي فشل الاحتلال في اعتقاله اليوم ؟

فشلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم السبت 24/9/2022، باعتقال المطارد محمد أبو ذراع، خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس، بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن المقاومين في المخيم وعلى رأسهم كتيبة نابلس اكتشفوا قوة من جيش الاحتلال، وباغتوها بإطلاق النار نحوها وأحبطت محاولات الاحتلال باعتقال أبو ذراع.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت فجر اليوم، مخيم بلاطة شرق مخيم نابلس، واعتقلت الشابين براء حشاش وحسام زيتون. وتصدى مقاومون فلسطينيون لجيش الاحتلال، ما اضطرهم للانسحاب نحو حاجز بيت فوريك بمخيم نابلس.