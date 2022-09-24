التكهنات تسيطر على المواعيد

موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية سبتمبر 2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:42 ص
24 سبتمبر 2022
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لم تحدد الجهات الرسمية اليوم السبت 24/9/2022 ، موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية في فلسطين وخاصة بعد آخر تصريحات أدلى بها وزير الشؤون الاجتماعية التي أكد فيها أن موعد الصرف نهاية الشهر الجاري .

مصادر خاصة لإذاعة القدس أكدت أن الصرف سيكون يوم الأربعاء القادم 28 سبتمبر الجاري وخاصة أن أموال الأمم المتحدة متواجدة منذ 20 يوماً في خزينة المالية .

وتبقى كافة المعلومات التي تصدر عن كافة الجهات مجرد تكهنات ، وخاصة في ظل غياب مصدر رسمي ، يضع حدا لكافة التكهنات والتسريبات .

ويشار إلى أن أكثر من 116 ألف أسرة تستفيد من شيكات الشؤون الاجتماعية 2022، من بينها قرابة 80 ألفًا من قطاع غزة المفروض عليه حصار إسرائيلي مشدد على قطاع غزة.

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