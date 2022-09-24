طالع الأسعار .. تاجر ذهب في غزة "لمراسلنا": انخفاض ملحوظ على سعر الذهب لأول مرة منذ عامين

شهدت أسعار الذهب في أسواق قطاع غزة، اليوم السبت 24 سبتمبر 2022، انخفاضاً ملحوظاً لأول مرة منذ عامين، نتيجة عدة عوامل أبرزها ارتفاع سعر الدولار الأمريكي عالمياً، والذي يربطه علاقة عكسية مع المعدن الأصفر.

وقال أحد أصحاب متاجر الذهب في غزة، إن أسعار الذهب تتقلب بشكل عام، لاسيما خلال الأسبوع الماضي، حيث تشهد صعوداً وهبوطاً متسارعاً، نتيجة الحروب والأحداث العالمية، وهو ما يؤثر على أسعار المعادن والعملات النقدية.

وأوضح صاحب المتجر في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن سعر الذهب انخفض لأدنى مستوى له منذ عامين، حيث وصل سعر عيار 21 "الأكثر تداولاً وطلباً في الأسواق" من 36.50 ديناراً أرنياً- 41 ديناراً، مشيراً إلى أن اختلاف سعر الجرام من ذات الصنف يعود إلى جودة المواد الخام، والبلد المنتج له.

وأشار إلى أن سعر شراء الذهب عيار 21 من المواطنين يصل إلى 34.70 ديناراً أردنياً، مبيناً أن سعر البيع يختلف عن سعر الشراء كما هو معروف لدى الجميع.

ونوه إلى أن سعر الذهب عيار 18 أعلى من سعر عيار 21 عندما يتم بيعه للمواطن، حيث يصل لـ 38 ديناراً أردنياً، بينما يتم شراءه من المواطنين بـ 26-27 ديناراً، وهي قاعدة متعارفة لدى الجميع بأن هناك فرقاً كبيراً بين شراء وبيع الذهب عيار 18.

وأشار إلى أن هناك صناعات ذهبية في غزة تضاهي الأجنبية، وتفوق جودتها، لكن تكلفتها أعلى وسعرها مرتفع أيضاً يصل الجرام الواحد لـ 41 ديناراً أردنياً، وأكثر.