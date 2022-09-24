وكيل مساعد وزارة الصحة يوضح لـ"فلسطين اليوم" حقيقة إغلاق مستشفى الحرازين بحي الشجاعية

أوضح وكيل مساعد وزارة الصحة بغزة، بسام الحمادين، حقيقة الأنباء التي تتحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق مشفى الحرازين للولادة الواقع في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأكد الحمادين لـ-وكالة فلسطين اليوم الإخبارية- اليوم السبت-، أن وزارة الصحة قررت إغلاق المشفى ونقل جميع خدماته إلى مستشفى مسقط الرحمة الجديد (مكون من 4 طوابق) الذي يبعد أمتار قليلة عنه.

وأضاف وكيل المساعد، أن عملية نقل مشفى الحرازين المخصص للولادة الآمنة ستكون خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن مكان المشفى قد استأجرته الصحة سابقًا، وهو ليس ملكًا لها.

وبيّن أن هذا المشفى كان يغطي خدمات ولادة النساء لحي الشجاعية والزيتون والمناطق المجاورة، أي أنه يخدم طبيًا آلاف النساء والأطفال من سكان هذه المناطق.

وتم تداول منشورات على التواصل الاجتماعي من قبل المواطنين، تشير إلى أن مشفى الحرازين قد يتحول إلى مركز للشرطة، فيما لم تصدر أي جهات رسمية حتى الآن لتأكيد النبأ أو نفيه.

وبحسب إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية - الشق المدني بغزة، الأسبوع الماضي، أظهرت أن قطاع غزة سجَّل خلال شهر أغسطس الماضي 5 آلاف و145 مولوداً جديداً، بالإضافة إلى 388 حالة وفاة.