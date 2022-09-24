فيديو اعتزال روجر فيدرر بطولة التنس.. من هو فيدرر ويكيبيديا عدد بطولات فيدرر، خسرت رياضة التنس واحد من أعظم أبطال اللعبة على مر العصور، حيث اعتزل النجم السويسري روجر فيدرر اللعبة في ثنائية مع النجم العالمي رافاييل نادال، حيث إن روجر ودع اللعبة حاصداً العددي من البطولات المحلية والقارية، فهو يعد من أعظم 3 أبطال في العالم، حيث أقدم أمس على خوض أخر بطولة في مسيرته الاحترافية، حتى إن خصومه في اللعبة ودعوه بعيون منهمرة في الدموع، كونهم خسروا واحد من أبرز المنافسين على الألقاب.

عدد بطولات روجر فيدرر

ويبحث عشاق كرة التنس حول العالم عن، فيديو اعتزال روجر فيدرر بطولة التنس.. من هو فيدرر ويكيبيديا عدد بطولات فيدرر، كونه كان فيديو مؤثر، حيث إن الدموع انهمرت من عينيه وهو يودع البطولة الغالية على قلبه، والتي جعلته مشهورا وبين الأفضل في العالم رفقة رفاييل نادال وجوكوفيتش، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" عدد بطولات روجر فيدرر، وكل التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر.





صباح الخير…اليوم يوم لا يريد احد ان يأتي لكن للاسف سنة حياة…اليوم اخر مباراة احترافية للعظيم الانيق روجر فيدرر pic.twitter.com/sIGBUn96kM — 22 (@NaifRAZ) September 23, 2022

السيرة الذاتية روجر فيدرر

ويبحث عشاق روجر فيدرر عن، السيرة الذاتية روجر فيدرر، لاسيما بعد اعتزاله وتوديعه لبطولة التنس، حيث وضع روجر فيدرر، أسطورة التنس، حدا لمسيرته الطويلة في الملاعب، معلنا اعتزاله عقب بطولة كأس ليفر المقبلة، ويبلغ أسطورة التنس من العمر 41 عاما، حيث أنه من مواليد 8 أغسطس/ آب 1981 بمدينة بازل السويسرية، ولعب أكثر من 1500 مباراة على مدار 24 عاما، وقال: "لقد عاملني التنس بكرم يفوق كل أحلامي، والآن لابد لي من معرفة الوقت المناسب لإنهاء مسيرتي الاحترافية في البطولات".

لحظة بكاء روجر فيدرر ومن خلفه يبدو نادال متأثرا للغاية.#Federer #LaverCup2022



pic.twitter.com/qVm5B6on28 — Erem Sport - إرم سبورت (@EremSports) September 23, 2022

كم عدد بطولات روجر فيدرر

ويبحث عشاق وجمهور بطولة التنس عن، كم عدد بطولات روجر فيدرر، وعن السيرة الذاتية، فإن فيدرر المولود عام 1981، سيطر على لعبة التنس في بداية القرن 21، ولقد فاز بـ 20 لقباً في بطولات 'الجراند سلام' للفردي للرجال، وهو إنجاز تجاوزه الإسباني رافائيل نادال لاحقاً، وبهذا القدر نكون قد أرفقنا لكم، فيديو اعتزال روجر فيدرر بطولة التنس.. من هو فيدرر ويكيبيديا عدد بطولات فيدرر، لتطلعوا على مسيرته الاحترافية في بطولة التنس.