فيديو اعتزال روجر فيدرر بطولة التنس.. من هو فيدرر ويكيبيديا عدد بطولات فيدرر، خسرت رياضة التنس واحد من أعظم أبطال اللعبة على مر العصور، حيث اعتزل النجم السويسري روجر فيدرر اللعبة في ثنائية مع النجم العالمي رافاييل نادال، حيث إن روجر ودع اللعبة حاصداً العددي من البطولات المحلية والقارية، فهو يعد من أعظم 3 أبطال في العالم، حيث أقدم أمس على خوض أخر بطولة في مسيرته الاحترافية، حتى إن خصومه في اللعبة ودعوه بعيون منهمرة في الدموع، كونهم خسروا واحد من أبرز المنافسين على الألقاب.

ويبحث عشاق كرة التنس حول العالم عن، فيديو اعتزال روجر فيدرر بطولة التنس.. من هو فيدرر ويكيبيديا عدد بطولات فيدرر، كونه كان فيديو مؤثر، حيث إن الدموع انهمرت من عينيه وهو يودع البطولة الغالية على قلبه، والتي جعلته مشهورا وبين الأفضل في العالم رفقة رفاييل نادال وجوكوفيتش، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" عدد بطولات روجر فيدرر، وكل التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر.

