الصحة : ذوو الشهيد وسيم عزام يتبرعون بقرينة نجلهم لمساعدة مواطنين حرموا من البصر

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم السبت 24/9/2022 ، ان ذوي الشهيد وسيم عزام من جباليا و الذي استشهد مساء أمس منحوا الأمل لمواطنين حرموا نعمة الابصار من خلال التبرع بقرنيتيه في إطار حملة (ومن احياها) التي اطلقتها وزارة الصحة للتبرع بالقرنيات.

وكانت المقاومة الفلسطينية زفت الشهيد وسيم سمير عزام من جباليا البلد الذي توفي متأثراً بإصابة تعرض لها أثناء السباحة قبل أيام.

وتعرض عزام لإصابة بالغة حينما ضُرب رأسه في صخرة أثناء السباحة والغطس في بحر غزة قبل عدة أيام ليدخل منذ ذلك الوقت في العناية المكثفة بمجمع الشفاء الطبي إلى أن أعلن عن وفاته مساء أمس.