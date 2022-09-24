"الجهاد" تهنئ الصحفي عتيق بحريته من سجون السلطة

زار وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي الصحفي محمد عتيق من محافظة جنين، لتهنئته بالإفراج عنه بعد اعتقال دام 18 يوماً في سجون السلطة الفلسطينية.

وقدم وفد الحركة وعلى رأسهم القادة المحرر خضر عدنان والمهندس سلطان خلف والشيخ هلال مخلوف التهنئة للصحفي عتيق بالإفراج عنه، متمنين الإفراج العاجل عن جميع المعتقلين السياسيين في سجون السلطة.

وقال القيادي المحرر خضر عدنان، إن اعتقال الصحفيين جريمة كبيرة وإسكات لصوت الحقيقة في مواجهة الاحتلال وأدواتهم الباطلة التي تدعو لإخماد المقاومة، شاكرًا كل من دعم وساهم في الإفراج عن الصحفي عتيق من سجون السلطة.

وأكد القيادي عدنان أن اعتقال الصحفي عتيق جاء على خلفية عمله الصحفي ودوره في نقل الحقيقة، مشيداً بدور الصحفيين وتضحياتهم الكبيرة، وآخرها استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، فلا بد من تكريمهم وليس اعتقالهم.

يذكر أن أجهزة أمن السلطة اعتقلت الصحفي محمد عتيق بتاريخ 4-9-2022م، بعد مداهمة منزله في برقين قضاء جنين، وقامت بتحويله إلى سجن أريحا، قبل أن يحصل على قرار بالإفراج عنه بكفالة قيمتها 3 آلاف دينار.