سعر الدولار اليوم السبت في سوريا 24 سبتمبر 2022 في البنوك والسوق السوداء، أسعار العملات ترتفع وتنخفض باستمرار، وكل يوم تجد سعر العملات في بلد ما مغاير تماما عن سعره في اليوم الماضي، وهو ما يدفع المواطنون للبحث عن سعر العملات في البلاد، لأنهم يهتمون في أسعار العملات كونها مهمة جدا بالنسبة لفئات عديدة في المجتمعات، حيث إنهم يحرصون عليها لأن التعاملات التجارية وحركة التصدير والاستيراد تتم إما بالعملات الوطنية أو بالأجنبية كالدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني.

سعر الدولار في سوريا اليوم السبت 24 9 2022

سوريا تعد من أهم البلاد التي يهتم مواطنوها في البحث عن أسعار العملات، نظرا للأحداث الجارية فيها منذ عقد من الزمن، وهو ما يدفعهم للبحث عن، سعر الدولار اليوم السبت في سوريا 24 سبتمبر 2022 في البنوك والسوق السوداء، كونه مطلع كل صباح يهتم هؤلاء الناس في البحث عبر شاشات البحث عن أسعار العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية أبرزها الدولار الأمريكي، والجنيه الإسترليني، واليورو الأوروبي، ويحرص فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، نشر لكم سعر الدولار في سوريا اليوم السبت 24 9 2022، ليستفيد كل من يهتم في الأمر.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء اليوم السبت 24 9

ويحرص السوريون في البحث عن، سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء اليوم السبت 24 9، حيث حافظ سعر الدولار اليوم السبت في سوريا على مستواه لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 4565 ليرة للشراء، و4590 ليرة للبيع، مقابل 4550 ليرة للشراء، و4570 ليرة للبيع خلال تداولات أمس الجمعة، وهذا الارتفاع يشير إلى تدهور قيمة الليرة السورية في البلاد.

سعر الدولار في سوريا اليوم السبت في البنوك الرسمية

كما يبحث المواطنون هناك عن، سعر الدولار في سوريا اليوم السبت في البنوك الرسمية، إذ قال البنك المركزي السوري، في إنه خفض سعر الصرف الرسمي إلى 3015 ليرة للدولار، في حين بلغ سعر السوق السوداء المستخدمة في معظم الأنشطة الاقتصادية نحو 4440 ليرة. وكان السعر الرسمي لليرة قبل الخفض 2814 للدولار، وبهذا نكون قد أرفقنا لكم، سعر الدولار اليوم السبت في سوريا 24 سبتمبر 2022 في البنوك والسوق السوداء.