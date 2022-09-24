بالفيديو مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس

أطلق مقاومون النار، فجر اليوم السبت 24 سبتمبر 2022، صوب قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس بعدد من آلياتها العسكرية، وأقدمت على اعتقال الشابين حسام زيتون وبراء حشاش عقب مداهمة منزلهما في مخيم بلاطة، وتخلل ذلك اشتباكات مسلحة عنيفة.

تشهده الأراضي الفلسطينية خلال الأيام الأخيرة من وتيرة عنف متصاعدة وتوسيع لنطاق عمليات قوات الاحتلال في عدد من المدن والقرى، ويصاحبها استخدام مُفرط للقوة ضد المواطنين، وهو ما أسفر عن ارتقاء شهداء، وإصابة المئات واعتقال الآلاف، وهدم عدد كبيرة من المنازل.