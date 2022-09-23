مؤشر الدولار يتجاوز 113 نقطة لأول مرة منذ عام 2002

ارتفع الدولار الأمريكي لأعلى مستوياته في 20 عامًا أمام العملات الرئيسية الأخرى خلال تعاملات الجمعة، مستفيدًا من هبوط قوي لليورو والإسترليني بعد بيانات اقتصادية.

وكشفت بيانات "إس آند بي جلوبال" أن مؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة ارتفع في القراءة الأولية لشهر سبتمبر الجاري عند 49.3 نقطة في سبتمبر الجاري، مقابل 44.6 نقطة في أغسطس الماضي.، لكنه لايزال في نطاق الانكماش.

في حين انخفض مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو إلى 48.2 نقطة في الشهر الحالي من 48.9 نقطة في أغسطس، ليظل دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش.

وعلى جانب آخر، تعرض الإسترليني لخسائر حادة اليوم بعد إعلان خطة الحكومة البريطانية لإقرار تخفيضات ضريبية ودعم الطاقة، ما يهدد بارتفاع الديون لمستويات غير مستدامة.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد رفع معدل الفائدة هذا الأسبوع بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي، متوقعًا وصول الفائدة إلى 4.4% بحلول نهاية العام الحالي، بينما قرر بنك إنجلترا رفع الفائدة البريطانية 50 نقطة أساس.

وصعد الدولار أمام اليورو بنسبة 1.5% مسجلًا 0.9689 دولار في الساعة 9:09 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.7% عند 143.3 ين، وزاد أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 3.4% إلى 1.0878 دولار.

وسجل مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية - ارتفاعًا بنحو 1.5% ليصل إلى 113.04 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ عام 2002.