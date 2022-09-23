طقس فلسطين: أجواء خريفية صافية مائلة للبرودة خلال الأيام القادمة

توقع موقع "طقس فلسطين" أن تستمر الأجواء الصيفية العادية ذات النكهة الخريفية في التأثير على البلاد، يوم السبت حيث تغطي السماء كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة تهاراً مع جو شديد الاعتدال. ويسود اعتبارا من ساعات المساء جو لطيف ومنعش ومائل للبرودة في المناطق الجبلية.

و يكون الجو صافياً يوم الأحد، و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام، الأجواء ستكون صيفية عادية في العموم مع جو مائل للبرودة في المناطق الجبلية ليلاً وفجراُ.

و يبقى الجو صافياً يوم الاثنين، و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويسود خلال ساعات النهار جو صيفي حار نسبي الى حار، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو درجتين مئويتين. مع ساعات ما بعد العصر تنخفض الحرارة من جديد ويسود جو معتدل يصبح لاحقاً منعش ومن ثم بارد نسبي في المناطق الجبلية العالية.

و يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ويبقى الجو حاراً سبياً الى حار في ساعات الظهيرة فقط. ومع المساء يصبح الجو لطيفاً ومنعشاً ومائلا للبرودة في المناطق الجبلية، و الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.