إصابة 8 مستوطنين في 21 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة

تصاعدت أعمال المقاومة بالضفة الغربية والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وشهدت الضفة والقدس 21 عملًا مقاومًا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، أبرزها عملية طعن بالقرب من حاجز بيت سيرا في رام الله أسفرت عن إصابة 8 مستوطنين، وعملية إطلاق نار استهدفت أحد المنازل في مستوطنة "براخا" في مدينة نابلس.

وأصيب 8 مستوطنين، مساء أمس الخميس في عملية طعنٍ بالقرب من حاجز بيت سيرا قرب مستوطنة "موديعين"، نفذها الشهيد المقدسي محمد أبو جمعة من بلدة الطور.

وأطلق مقاومون الرصاص صوب مستوطنة "براخا" المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس، وأصاب الرصاص أحد المنازل في المستوطنة.

واندلعت مواجهات في 11 نقطة مواجهة في مناطق متفرقة بالضفة والقدس، شملت بلدات القدس ورام الله وقلقيلية وأريحا ونابلس والخليل، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

وتشهد عمليات المقاومة تصاعدًا ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة، مما يربك حسابات الاحتلال ويفشل منظومته الأمنية.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" في تقريره الدوري لأعمال المقاومة (832) عملاً مقاوماً، خلال شهر أغسطس/آب الماضي، أصيب خلالها (28) إسرائيلياً بعضهم بجراحٍ خطرة.

وتصاعدت عمليات الاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال بشكل ملحوظاً مقارنة بشهر يوليو الماضي، حيث بلغت عمليات إطلاق النار على أهداف الاحتلال (73) عملية، (28، 24) عملية منها في نابلس وجنين على التوالي، حسب التقرير.