شركة أسلحة "إسرائيلية" تزوّد أوكرانيا بمنظومات دفاع جوي

أفادت مصادر إعلامية أوكرانية، اليوم الجمعة، بأنّ شركة "إسرائيلية" قررت تزويد كييف بمنظومات دفاع جوي لمواجهة مسيّرات إيرانية يُزعم أنّ روسيا حصلت عليها.

وأوضحت المصادر، نقلاً عن حساب وزارة الدفاع الأوكرانية في "تويتر"، أنّ "الصفقة تمّت عبر وسيط بولندي للالتفاف على قرار تل أبيب عدم إرسال أسلحة نوعية إلى أوكرانيا".

ومنذ أيام، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ "شركة صناعات أمنية إسرائيلية باعت الجيش الأوكراني منظومات مضادة للطائرات المسيرة (anti-drone)، قادرة على اعتراض عمل طائرات مسيرة قتالية والتشويش عليها".

ويصف مسؤولون في الصناعات الأمنية الإسرائيلية المنظومات المضادة للمسيرات بأنّها "تكنولوجيا دفاعية متطورة". ولذلك، لا يُسمح ببيعها لأوكرانيا، إلا أنّ المسؤولين أنفسهم قالوا إنّ "الحكومة الإسرائيلية ليست معنية بمنع الصفقة، وتفضّل صرف النظر عنها".

وفي 12 تموز/يوليو، اتهمت الولايات المتحدة إيران بتزويد روسيا بطائرات مسيّرة لاستخدامها في حربها في أوكرانيا. عقب ذلك، أكّد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنّ بلاده ترفض ادعاءات أميركا.