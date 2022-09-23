واشنطن تطيح بمبادرة رئيس السلطة للاعتراف بدولة فلسطين 

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن مبادرة رئيس السلطة أبو مازن للاعتراف بدولة فلسسطين أطاحت بها واشنطن من خلال "الفيتو".

وقال محرر الشؤون العربية في إذاعة جيش الاحتلال جاكي حوجي: "يعمل رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن في الأسابيع الأخيرة لتعزيز إنجاز فلسطيني للاعتراف بفلسطين كدولة كاملة في الأمم المتحدة".

وأضاف خوجي:"إلا أن مبادرة أبو مازن أطيح بها من واشنطن بعدما وجد أن المندوب الأمريكي تلقى تعليمات باستخدام الفيتو، بالإضافة لمنعه من الحصول على الأغلبية اللازمة".

يأتي ذلك في وقت حساس في العلاقات بين رام الله وواشنطن، حيث يسعى الأمريكيون إلى استعادة علاقاتهم مع السلطة التي تضررت في عهد ترامب.

وتابع خوجي:"كانت حصلت السلطة على صفة دولة مراقبة قبل عقد من الزمان، وإن حصولها على اعتراف دولة كاملة يعني إعلان "إسرائيل" قوة احتلال في أراضيها، وبالتالي تدخلت واشنطن لإفشال ذلك".