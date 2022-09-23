رقم قياسي.. أكبر فطيرة روستي في سويسرا !

سجلت سويسرا رقما قياسيا عالميا لأكبر فطيرة روستي التقليدية المصنوعة من البطاطا، حسبما أعلن اتحاد المزارعين السويسريين في عيده الـ125.

ويُشار إلى أنه أصبح الطبق الذي أُعدَّ في مقلاة يبلغ حجمها 13.7 متر مربع هو الأكبر عالمياً.

وأقام اتحاد المزارعين في الساحة الفيدرالية أمام مبنى البرلمان في برن مقلاة عملاقة على شكل صليب سويسري، وُضعت على خلفية حمراء مقاومة للحريق، فشكّلت معها لوحة علم سويسرا.

وتولى رئيس اتحاد المزارعين السويسريين ماركوس ريتر بنفسه الإعلان عن الرقم القياسي الجديد الذي حطّم الرقم المسجّل عام 1994 في ثون بوسط سويسرا.

ووزعت على الجمهور قطع من الفطيرة التي تُعتبر طبقاً تقليدياً شهيراً في الجزء الناطق بالألمانية من سويسرا لكنها أصبحت طبقاً وطنياً. حتى إن الحاجز الثقافي واللغوي الذي يفصل كانتونات الناطقين بالألمانية عن كانتونات الناطقين بالفرنسية، والمعروف بـ"روستيغرابن"، مأخوذ من اسم هذا الطبق.

وأوضح اتحاد المزارعين أن البطاطا التي استخدمت في إعداد الطبق زُرعت خلال فصل الصيف في كل مناطق سويسرا قبل إحضارها إلى برن، في بادرة ترمز إلى تجاوز الحواجز والاختلافات.