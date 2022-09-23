أسعار العملات الرقمية في الأسواق العالمية، يبحث الكثير من المتابعين عن أسعار العملات الرقمية في العالم، وهي من الموضوعات الهامة لدى الكثير من الناس وخاصة التجار، وزادت عمليات البحث في الآونة الأخيرة عن أسعار العملات الرقمية في الأسواق العالمية، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان: أسعار العملات الرقمية في الأسواق العالمية، ولمعرفة كافة الأسعار نرجو منكم متابعة هذا المقال حتى النهاية

ارتفاع أسعار العملات الرقمية

ارتفعت أسعار معظم العملات الرقمية المشفرة اليوم الجمعة 23-9- 2022، بعد قرار الفيدرالي برفع سعر الفائدة على الدولار 0.75%.





واستعادت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة اليوم جزءا كبيرا من خسائرها حيث قفزت بنحو 4.7% لتصل إلى 952.37 مليار دولار، وبلغ حجم التداولات في آخر 24 ساعة نحو 77.79 مليار دولار.

سعر بيتكوين اليوم

صعد سعر عملة بيتكوين (Bitcoin BTC)، اليوم الجمعة، بنسبة 3.7% إلى 19,406.2 دولار.

وسجلت القيمة السوقية للعملة الرقمية المشفرة الأكبر في العالم 371.42 مليار دولار.

وكان سعر عملة بيتكوين قد سجل أعلى مستوى له عند 69 ألف دولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 الماضي.

أسعار كافة العملات الرقمية

ارتفع سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنحو 6.82% إلى 1,347.03 دولار.

وقفز سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 4.56% ليبلغ 277.20 دولار.

وزاد سعر عملة الريبل XRP نحو 28.7% من قيمته ليسجل 0.537 دولار.

كما قفز سعر عملة كاردانو Cardano بما نسبته 6.21% إلى 0.4701 دولار.

وربح سعر دوجكوين DOGE بنحو 7.04% ليصل إلى 0.061867 دولار.

بنك إنجلترا يرفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس إلى 2.25%

وخسر سعر بولكادوت Polkadot نحو 5.62% ليسجل 6.57 دولار.