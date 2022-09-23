قناة عبرية: زيادة التحذيرات من وقوع عمليات فدائية

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن هناك زيادة كبيرة في التحذيرات الأمنية من وقوع عمليات فدائية.

وقالت القناة الـ13 العبرية: "إن هناك زيادة كبيرة في التحذيرات من المؤسسة الأمنية الصهيونية من وقوع عمليات فدائية، موضحةً أنه سيتم رفع التأهب إلى أعلى مستوى في جميع الأراضي مساء السبت".

ويُشار إلى أن تخوفات الاحتلال من وقوع عمليات فدائية تأتي مع اقتراب الأعياد اليهودية التي تبدأ الأسبوع المقبل.

وكان قد نفذ، مساء أمس الخميس، شاب عملية طعن ضد مجموعة من المستوطنين عند حاجز بيت "سيرا" جنوب غرب محافظة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، قبل أن يطلق جنود الاحتلال النار عليه، ويسفر عن استشهاده.

وتصاعدت عمليات الاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال بشكل ملحوظاً مقارنة بشهر يوليو الماضي، حيث بلغت عمليات إطلاق النار على أهداف الاحتلال (73) عملية، (28، 24) عملية منها في نابلس وجنين على التوالي.