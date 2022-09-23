بقيت أسعار العديد من أنواع الخضروات في الأسواق بغزة، اليوم الجمعة 23-9-2022، كما هي، فيما انخفض سعر البيض قليلاً وظل سعر الدجاج مرتفعاً.

وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة، اليوم الجمعة 23-9-2022، كما يلي: