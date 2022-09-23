أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة اليوم الجمعة 23-9-2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:42 ص
23 سبتمبر 2022
خضروات- خضار- أسواق.jfif
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بقيت أسعار العديد من أنواع الخضروات في الأسواق بغزة، اليوم الجمعة 23-9-2022، كما هي، فيما انخفض سعر البيض قليلاً وظل سعر الدجاج مرتفعاً.

وجاءت  أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة، اليوم الجمعة 23-9-2022، كما يلي:

الرقم الصنف السعر الكيلو بالشيكل
1 طماطم 2
2 خيار 2.5
3 بصل 1.7
4 كوسا 3.3
5 باذنجان 1.7
6 فلفل 3
7 جزر 3
8 ثوم 6
9 ملفوف 3
10 زهرة 5
11 قرع 3
12 ليمون 2.5
13 ملوخية 2
14 فصوليا 6
15 بيض 13
16 دجاج 12
17 لحمة 40
18 بطاطا 2.5

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