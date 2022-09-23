الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة اليوم الجمعة

توقعت دائرة الأارصاد الجوية، اليوم الجمعة 23-9-2022، أن يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة ويسود خلال النهار جو صيفي حار نسبي الى حار خاصة في المناطق السهلية والساحلية بينما يسود جو حار جداً في المناطق الغورية والبحر الميت. ويسود جو صيفي أقل حرارة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم

السبت: 2022-09-24

تستمر الأجواء الصيفية العادية ذات النكهة الخريفية في التأثير على البلاد . وتغطي السماء كميات من السحب على إرتفاعات مختلفة تهاراً مع جو شديد الإعتدال. ويسود إعتباراً من ساعات السماء جو لطيف ومنعش ومائل للبرودة في المناطق الجبلية. والله تعالى أعلى وأعلم.

الأحد: 2022-09-25

يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام. الأجواء ستكون صيفية عادية في العموم مع جو مائل للبرودة في المناطق الجبلية ليلاً وفجراُ. والله تعالى أعلى وأعلم.

الإثنين: 2022-09-26

يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة . ويسود خلال ساعات النهار جو صيفي حار نسبي الى حار. وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو درجتين مئويتين. مع ساعات ما بعد العصر تنخفض الحرارة من جديد ويسود جو معتدل يصبح لاحقاً منعش ومن ثم بارد نسبي في المناطق الجبلية العالية. والله تعالى أعلى وأعلم.